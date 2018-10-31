الحشد الشعبي: قتلنا قياديين من داعش

قالت قوات الحشد الشعبي الأربعاء إنها قتلت اثنين من قياديي تنظيم داعش أمرا بشن هجوم الأسبوع الماضي على قوات سورية الديمقراطية على الحدود بين العراق وسورية.

وأضافت في بيان أن الجيش العراقي ساهم في تقديم معلومات عن مواقع تجمع عناصر داعش.

ويوم الإثنين ألقت طائرات عسكرية عراقية منشورات على قوات الحشد الشعبي المرابطة في مناطق على الحدود مع سورية، تحثهم فيها على منع أي تسلل لمقاتلي داعش إلى الأراضي العراقية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن داعش شن الهجوم الجمعة تحت ستار عاصفة رملية باستخدام مهاجمين انتحاريين ونساء، وقالت قوات سورية الديمقراطية إنها فقدت 14 من مقاتليها في الهجوم.