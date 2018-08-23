طبيب: هذه فوائد الحشيش اللبناني

تتم زراعة الحشيش على الملأ في بعض المناطق اللبنانية وبصفة خاصة في سهل البقاع رغم مخالفة ذلك للقانون، وتظهر ورقة نبات الحشيش محفورة في معبد روماني في مدينة بعلبك القديمة.

لكن الأوضاع على وشك التغير لتتم زراعة الحشيش تحت أعين الدولة، خاصة بعدما أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سابقا أن بلاده تستعد لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة "الحشيشة"، بهدف النهوض بالاقتصاد.

وتبين أرقام الأمم المتحدة أن لبنان يحتل اليوم المركز الثالث بعد المغرب وأفغانستان في قائمة المصادر العالمية لصمغ الحشيش.

وفي حين أن الحشيش اللبناني قد يلقى تقدير مدخنيه، فلا يـُعرف شيء تقريبا عن قيمته العلاجية وهو ما يأمل الأستاذ الجامعي محمد مروة أن يغيره، إذ يعتقد أن النوع المحلي قد تكون له فوائد خاصة.

وقد سمحت الحكومة بأبحاث الدكتور مروة لكنها لم توافق رسميا حتى الآن على إقامة مركز الدراسة الطبية للقنب في الجامعة اللبنانية الأميركية الذي افتتح في أيار/مايو، ويهدف للانضمام لعشر مؤسسات على مستوى العالم تدرس هذا النبات المخدر.

وقال مروة إن انطباعه هو أن الحشيش المحلي ستكون له قيمة طبية مختلفة بسبب الظروف المناخية في سهل البقاع وخاصة معدلات هطول الأمطار وفترات سطوع الشمس ونوع التربة.

​فوائد محتملة

وتوقع أن يتوصل إلى نسب مختلفة من الكيماويات النشطة التي يمكن أن تسهم في علاج السرطان والصرع والسكري وغيرها من الأمراض.

وقد أشارت الحكومة إلى أنها تدرس إجازة الحشيش للاستخدام الطبي بعدما قالت شركة استشارية، استأجرتها لتقديم المشورة حول كيفية إصلاح الاقتصاد، إن الحشيش يمكن أن يدر دخلا على البلاد.

ويتوقع مروة أن يواجه عقبات لكنه يأمل أن توافق الحكومة بسرعة على استخدام الحشيش كمسكن للألم.

وكثيرا ما يتوقف الأستاذ الجامعي على الطريق لالتقاط نباتات موسمية ذات فوائد طبية يعتقد أن لبنان ينفرد بها، ويتردد عليه الناس من القرى طلبا للمشورة العلاجية.