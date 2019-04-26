معلومات ضرورية عن الحصبة

يُصاب أكثر من 20 مليون شخص عبر العالم بمرض الحصبة كل عام، وتحدث أكثر من 95 في المئة من وفيات الحصبة في الدول ذات الدخل المنخفض للفرد والبنى التحتية الصحية الضعيفة، خصوصا في إفريقيا وأجزاء من قارة آسيا.

وفي حين انخفضت الوفيات العالمية الناجمة عن الحصبة بنسبة 75 في المئة على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، من 544,000 حالة وفاة في عام 2000 إلى 146,000 حالة وفاة في عام 2013، لكن الحصبة لا تزال شائعة في العديد من البلدان النامية.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، التي أعلنت القضاء على المرض منذ عقدين، سجلت حالات إصابة في الحصبة منذ أيام في نحو 20 ولاية على رأسها كاليفورنيا ونيويورك، وهو ما دفع مسؤولي قطاع الصحة إلى وضع عشرات الأشخاص في الحجر الصحي.

هذه أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن داء الحصبة ...

أعراض داء الحصبة

تشمل الأعراض الأولية، التي عادة ما تظهر بعد فترة تتراوح من 10إلى 12 يوم من العدوى، حمى شديدة، وسيلان الأنف واحتقان العيون وظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الفم.

ويصاب المريض، بعد مرور عدة أيام، بطفح يظهر أولا على الوجه وأعلى العنق وينتشر تدريجيا إلى أسفل الجسم.

كيف تنتقل من شخص لآخر؟

الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى. ولا تزال تعتبر أحد أهم أسباب الوفيات بين الأطفال الصغار في العالم.

تنتقل عدوى الحصبة بواسطة الرذاذ المتطاير من أنوف الأشخاص المصابين أو أفواههم أو حلوقهم.

الأشخاص الأكثر عرضة

تصيب الحصبة بدرجة كبيرة الأطفال، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بتطعيمهم، عبر حملات التطعيم (أوالتلقيح) باستخدام لقاح ثلاثي مدمج يشمل أيضا لقاحا ضد الحصبة الألمانية ولقاحا ضد النكاف.

فالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أكثر عرضة من غيرهم، بالإضافة إلى المرضى المصابين بأمراض نقص المناعة وعلى رأسهم المصابون بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

المضاعفات الخطرة

تشمل المضاعفات الأكثر خطورة العمى والتهاب السحايا والإسهال الشديد وحالات الجفاف ذات الصلة وحالات عدوى الجهاز التنفسي الشديدة مثل الالتهاب الرئوي.

العلاج

لا يوجد علاج يساعد في التخلص من داء الحصبة عندما يكون في مرحلته الفعالة.

لكن يمكن إعطاء الرضع غير الملقحين ضد الفيروس اللقاح بعد نحو 72 ساعة تقريبا من التعرض له، بهدف تزويدهم بالمناعة الضرورية.

يقوم علاج داء الحصبة أساسا على التطعيم، إذ تم طرح تطعيم الحصبة للاستخدام منذ الستينيات. وهو لقاح آمن وفعال وغير مكلف.