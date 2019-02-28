'الحفرة العظيمة'.. مرتان في عامين

عندما تم إنشاء "الحفرة العظيمة" في سد مونتيسيلو بولاية كاليفورنيا قبل نحو 70 عاما، كانت التوقعات أن يتم استخدامها مرة واحدة كل نصف قرن.

لكن التغييرات المناخية والطقس المتطرف الذي شهدته الولاية خلال السنوات القليلة الماضية، زاد من استخدامها إلى مرتين خلال 24 شهرا فقط.

وعانى سكان كاليفورنيا مؤخرا من أمطار غزيرة استمرت لعدة أسابيع، حيث تم إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الفيضانات، مما اضطر السلطات لاستخدام الحفرة مرتين خلال العامين الماضيين.

وقبلها استخدمت الحفرة مرتين، الأولى في عام 1996 والثانية في عام 2006.

وتبدو الحفرة للوهلة الأولى وكأنها نفق في أعماق الأرض، لكنها في الواقع مجرد حفرة لتصريف المياه الزائدة من السد، ويبلغ قطرها 22 مترا .