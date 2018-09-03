الحكم بسجن مهاجر قتل صديقته الألمانية

حكمت محكمة ألمانية الاثنين على مهاجر بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة بعد إدانته بقتل صديقته الألمانية السابقة، البالغة من العمر 15 عاما.

وتعرضت الفتاة للطعن في ساحة "دروغيرماركت" في مدينة كاندل جنوب غربي البلاد في كانون أول/ ديسمبر 2017، وتسبب الحادث بصدمة في ألمانيا وأثارت جدلا حول أعمال العنف التي يرتكبها مهاجرون.

وبسبب قواعد الخصوصية، عرفت الفتاة فقط باسم "ميا" والمهاجر باسم عبد ال د.

ويأتي قرار المحكمة في هذه القضية، في وقت تبذل فيه ألمانيا جهودا من أجل التعامل مع تدفق أكثر من مليون مهاجر منذ عام 2015.

وتصاعدت المشاعر المناهضة للمهاجرين بشكل كبير بعد حادث طعن آخر الشهر الماضي ارتكبه مهاجران في مدينة كيمنتس شرق البلاد.

المصدر: أ ب