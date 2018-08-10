القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان بمساعدة أميركية

شنت القوات الأميركية غارات استهدفت مسلحي حركة طالبان الذين شنوا هجوما على مدينة غزني في جنوب شرق أفغانستان في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان مارتن أودونيل إن القوات والمروحيات الهجومية الأميركية ساعدت القوات الأفغانية على دحر طالبان من المدينة.

وقال أودونيل إن القوات الأميركية ردت على هجوم مسلحي طالبان بـ "تقديم إسناد جوي للقوات الأفغانية وشن غارات" بطائرات مسيرة.

وذكر مسؤولون أفغان أن مقاتلي طالبان اختبئوا داخل منازل في غزني، وهي عاصمة ولاية تحمل الاسم ذاته، قبل أن يتسللوا إلى الشوارع خلال الليل للهجوم على قوات الأمن، ما أدى إلى مقتل 14 رجل شرطة على الأقل، وإصابة 20 آخرين بجروح.

وقال رئيس شرطة الولاية فريد أحمد مشعل لوكالة "أسوشييتد برس" إن الهجوم بدأ حوالي الثانية صباحا بمعارك شرسة بالأسلحة النارية وإضرام النار في العديد من المتاجر في المناطق السكنية بالمدينة.

وبعد صد الهجوم، قامت الشرطة بعمليات تفتيش من منزل إلى منزل بحثا عن أي مقاتلين آخرين من طالبان.

وتجري تحقيقات حول كيفية تسلل المسلحين إلى عمق المدينة الواقعة على بعد 120 كيلومترا جنوب العاصمة كابول.

وأفاد قائد الشرطة بوجود عدة جثث لمقاتلي طالبان في الشوارع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد ردمانش أن الجيش ساعد الشرطة وأن المدينة أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية.

وأفاد جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم ولاية هرات غرب البلاد، بأن هجوما منفصلا لطالبان، وقع ليل الخميس، خلف ستة قتلى من الشرطة في منطقة أوبي.