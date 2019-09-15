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الشرق الأوسط

الحكومة الإسرائيلية تعترف بمستوطنة عشوائية في غور الأردن

أعمال بناء في مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد اعتراف الحكومة بمستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، قبل يومين من الانتخابات العامة.

وقال مكتب نتانياهو إن الحكومة وافقت على "تحويل المستوطنة العشوائية ميفوت يريحو في غور الأردن إلى مستوطنة رسمية".

وتعتبر جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تميز بين تلك التي وافقت عليها وتلك التي لم تحصل على موافقتها.

/**/ /**/ /**/ منطقة غور الأردن أو وادي الأردن مظللة بالأزرق - المصدر: خرائط arcgis
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وتعهد نتانياهو قبل أسبوع بضم غور الأردن الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية في حال فوزه في الانتخابات.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "أقرت الحكومة اقتراح رئيس الوزراء ببناء ميفوت يريحو".

وقال نتانياهو إنه يعتزم في حال فوزه في الانتخابات ضم غور الأردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعلن بعد الانتخابات عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

/**/ /**/ /**/ ملصق انتخابي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يظهر في القدس بتاريخ 9 سبتمبر 2019
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وندد الفلسطينيون والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة بإعلان نتانياهو الأسبوع الماضي.

وقال نتانياهو إن تعهده لا يشمل مدنا فلسطينية مثل أريحا.

ويخوض نتانياهو معركة صعبة لإعادة انتخابه، يواجه خلالها خصمه رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض.

وتعتبر أصوات اليمين القومي مفتاحا لحزبه الليكود.

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