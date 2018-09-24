'طرد سريع للمنحرفين'.. مرسوم جديد لمكافحة الهجرة في إيطاليا

أصدر مجلس الوزراء الإيطالي الاثنين مرسوما ينص على تشديد الأمن ومكافحة الهجرة بتوصية من وزير الداخلية ماتيو سالفيني.

وكتب سالفيني عبر فيسبوك أنها "خطوة إلى الأمام لجعل إيطاليا أكثر أمانا ولمحاربة أقوى للمافيا والمهربين بهدف خفض كلفة الهجرة المبالغ فيها وطرد سريع للمنحرفين وطالبي اللجوء الوهميين ونزع الجنسية عن الإرهابيين ومنح قوات الأمن مزيدا من السلطات".

ولم تنشر الحكومة على الفور مضمون النص الذي يبدأ تنفيذه بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا كما يتعين أن يصادق عليه البرلمان في غضون 60 يوما.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن النص الجديد يجعل تراخيص الإقامة الإنسانية استثنائية، علما بأن 25 في المئة من طالبي اللجوء في إيطاليا حصلوا عليها في السنوات الأخيرة.

وينص المقترح الجديد على تعليق طلب اللجوء إذا تبين أن طالبه "خطر" أو صدر بحقه حكم قضائي، كما ينص على إلغاء الجنسية الممنوحة لأي أجنبي يدان بالإرهاب.

ويعيد المرسوم تنظيم نظام استقبال طالبي اللجوء الذين ستتم إعادة جمعهم في مراكز استقبال كبرى، في حين تقتصر جهود الإدماج على القاصرين المعزولين واللاجئين المعترف بهم.

وأثار المرسوم جدلا كبيرا منذ أسابيع في الصحافة الإيطالية، وكان قبل إصداره محل نقد حركة خمس نجوم حليفة حزب الرابطة في الحكم.

وانتقد الأمين العام لمجمع أساقفة إيطاليا نونزيو غالانتينو معالجة موضوعي الهجرة والأمن في النص ذاته. وقال "هذا يعني أن المهاجر يحكم عليه مسبقا بسبب وضعه ويعتبر من الأساس خطرا عاما مهما كان سلوكه. هذا مؤشر سيء".