الحكومة السودانية تؤدي اليمين أمام المجلس السيادي

أدت الحكومة السودانية برئاسة عبد الله حمدوك، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء والمجلس السيادي.

وكان حمدوك قد كشف في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الخميس، عن تشكيلته الحكومية التي كان بارزا فيها تعيين أربع وزيرات.

وجدد حمدوك التأكيد على أن من أولويات الحكومة المقبلة وقف الحرب وبناء السلام المستدام.

وحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العكسري وقوى الحرية والتغيير، رأس الحربة في الاحتجاجات، ستشرف الحكومة على فترة انتقالية مدتها 39 شهرا يقودها المجلس السيادي الذي يتناوب على رئاسته ممثلون عن الجيس ثم مدنيون، على أن تعقبها انتخابات عامة.

وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد الذي حلف اليمين مؤخرا، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع المجلس السيادي، حيث تم التأكيد على المسؤولية المشتركة لتحقيق الأهداف.

من جانبه قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لوسائل إعلام، إن الحكومة الجديدة لديها "برنامج إسعاف اقتصادي" للسودان.

كما لفتت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، إلى أن ما وصلوا إليه اليوم "ما هو إلا خطوة حتى تستلم حكومة مدنية أمر البلاد".