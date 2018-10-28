الحكومة العراقية تقر مشروع موازنة 2019

أقرت الحكومة العراقية الأحد مشروع الموازنة المالية لعام 2019 وأحالته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وذكرت الحكومة في بيان أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وإحالته إلى مجلس النواب".

ولم يشر البيان إلى تفاصيل مشروع الموازنة.

ووفق مسودة المشروع فإن حجم النفقات المالية تبلغ 128.4 تريليون دينار عراقي أي 108 مليارات دولار تقريبا، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

يذكر أن الموازنة المالية في عام 2018 بلغت 104 تريليونات دينار أي 88.1 مليار دولار، فيما قدرت الإيرادات بـ91.6 تريليونات دينار أي 77.6 مليار دولار، أما العجز فبلغ 12.4 تريليونات دينار أي 10 مليارات دولار.