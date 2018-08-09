الحكومة الكولومبية الجديدة 'تراجع' قرار الاعتراف بفلسطين

قالت الحكومة الكولومبية الجديدة إنها تراجع اعتراف الحكومة السابقة قبل أيام بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمس إنه سيراجع الأثر المترتب على قرار الحكومة السابقة "تماشيا مع القانون الدولي والممارسة الدبلوماسية الحسنة".

وأضاف أن "هذه الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على علاقات تعاون مع حلفائها وأصدقائها وللمساهمة في السلام والأمن الدوليين".

وتولّى الرئيس المحافظ إيفان دوكي منصبه الثلاثاء رئيسا لكولومبيا خلفا لخوان مانويل سانتوس.

وجاء في رسالة نشرتها وزارة الخارجية الكولومبية ووقعتها الوزيرة السابقة ماريا أنجيلا هولغين بتاريخ 3 آب/أغسطس "أود إبلاغكم باسم حكومة كولومبيا أن الرئيس خوان مانويل سانتوس قرر الاعتراف بفلسطين دولة حرة مستقلة وذات سيادة".

ورحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالاعتراف الذي وصفه بأنه "إنجاز دبلوماسي مميز يضاف إلى الإنجازات الدبلوماسية العديدة التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية".

قبل الإعلان كانت كولومبيا الدولة الوحيدة في أميركا الجنوبية التي لا تعترف بدولة فلسطين.

وبوغوتا حليف للولايات المتحدة وحافظت على علاقات جيدة مع إسرائيل.

وكان من المقرر أن يزور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو كولومبيا الاثنين لكنه ألغى زيارته للتركيز على الوضع على الحدود مع قطاع غزة الذي شهد تصعيدا عسكريا.