الحكومة المصرية تصرف 1070 معلما "لانتمائهم للإخوان"

أعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي، عن فصل 1070 معلما، "ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، وفقا لما قاله في مؤتمر صحفي، الاثنين.

وذكر شوقي أن نظام التعليم الجديد بدأ العام الماضي ووصل إلى الصف الثاني الابتدائي والثاني الثانوي هذا العام، موضحا أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في "بحث المشاكل سواء الكثافات أو عجز المعلمين وهذه المشكلات موجودة وأن الوزارة تسعى لحلها من الجذور".

وفي الوقت ذاته، أعلنت الوزارة في بيان عبر فيسبوك، الاثنين، عن إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة "والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة".

وأكد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين أن البوابة سوف تتيح فترة ثلاث شهور لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره ليصبح معلما، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية.