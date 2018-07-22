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الحكومة اليمنية: هذه شروطنا لبدء محادثات سلام مع الحوثيين

رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر

قالت الحكومة اليمنية إن الحوثيين ينبغي أن يطلقوا سراح جميع المعتقلين في سجونهم قبل محادثات السلام.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن الحكومة الأحد قولها إنه ينبغي على الحوثيين أيضا تسليم أسلحتهم والانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء التي استولوا عليها في أيلول/سبتمبر 2014.

وذكرت الوكالة أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث.

وأعلن غريفيث في الشهر الماضي عن خطط لجلب الأطراف اليمنية المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وعقد عدة اجتماعات مع الجانبين منذ ذلك الحين.

وأخذت الحرب في اليمن منحى جديدا بعد تدخل السعودية على رأس تحالف لدعم الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.

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