الحكومة: لا نعمل على إضعاف خصوبة المصريين

نفت الحكومة المصرية الثلاثاء صحة ما تردد بشأن تصريحات منسوبة لوزير التموين أشار فيها إلى إضافة مواد إلى "رغيف الخبز" المدعم ستحد من الزيادة السكانية.

وكان البعض قد نقل عن الوزير علي المصيلحي قوله إن الوزارة أضافت بعض المواد في صناعة الخبز ستساعد على تقليل الخصوبة وتحديد النسل.

وأكدت الوزارة في بيان "تحريف" تصريحات الوزير وأن ما تردد مجرد "شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين".

وأشارت إلى الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي على التعاون في رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح بما يزيد جودة الخبز، بالإضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم.