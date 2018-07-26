باب المندب.. هل بات في خطر؟

خاص بـموقع الحرة/ لم تمر ساعات بعد إعلان الحوثيين أنهم هاجموا شاحنات نفط سعودية في مضيق باب المندب، إلا وتوالت ردود الفعل والتكهنات حول التبعات السياسية والاقتصادية لاحتمال تعطيل الملاحة في المضيق. وارتفعت أسعار النفط الخميس بعد إعلان وزير الطاقة السعودي تعليق جميع شحنات الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وتدرس الكويت حاليا اتخاذ قرار بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، حسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية بدر الخشتي. وعقب الاعتداء الحوثي، خرج قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني محذرا الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران، وقال إن البحر الأحمر لم يعد آمنا بوجود القوات الأميركية. ويقع ممر باب المندب، الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، على مبعدة 30 كيلومترا بين اليمن وجيبوتي، ويعد أحد أهم خطوط النقل في العالم، يصل البحر الاحمر بخليج عدن وبحر العرب. ويمر بالمضيق نحو 25 ألف سفينة سنويا، ويمتلك اليمن أفضلية نسبية في التحكم فيه. ويوفر المضيق لليمن تسهيلات في الحصول على دعم "سخي" من إيران من دون عناء. وحسب آخر تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن المضيق شهد عام 2016 تدفق نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية، منها 2.8 مليون باتجاه أوروبا شمالا. وبدلا من باب المندب، تمتلك السعودية خيارا آخر لنقل النفط من خلال خط الأنابيب الذي يربط غرب الخليج العربي في الشرق بمدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. خريطة لمضيق باب المندب