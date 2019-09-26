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الشرق الأوسط

الحوثيون "مستمرون" في وقف الهجمات على السعودية

عناصر تابعة للحوثيين

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أعلن مسؤول حوثي الأربعاء أن جماعته لا تزال ملتزمة بمبادرتها لوقف الهجمات على السعودية رغم الغارات الأخيرة التي وقعت في اليمن ونُسبت إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وقال "وزير الخارجية" في الحكومة غير المعترف بها دوليا في صنعاء هشام شرف: "أدركنا أنهم لن يقبلوا بالمبادرة فورا"، مضيفا "سنمنحهم الوقت".

وتابع متحدثا لمراسل وكالة فرانس برس في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين: "عندما يحين الوقت في الأيام المقبلة، سنتخذ موقفا".

/**/ /**/ /**/ جانب من الأضرار التي لحقت بأكبر مصنع لتكرير الخام في العالم في بقيق
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وكان الحوثيون قد أعلنوا من إيران مساء الجمعة "مبادرة سلام" تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسيّر والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف". وقالوا "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.

لكن مناطق سيطرة الحوثيين تعرضت خلال الأيام الماضية لغارات نسبت إلى التحالف بقيادة السعودية. وبحسب الأمم المتحدة، قتل 22 شخصا في غارتين خلال الأيام الماضية.

/**/ /**/ /**/ مخلفات غارة جوية سابقة في اليمن
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