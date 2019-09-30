الحوثيون يعلنون "إطلاق 350 أسيرا من بينهم 3 سعوديين"

أعلن الحوثيون في اليمن، الاثنين، عن إطلاق 350 أسيرا من بينهم ثلاثة سعوديين وفق مبادرة تقدم للأمم المتحدة، وفقا لما قاله "رئيس لجنة شؤون الأسرى" عبد القادر المرتضى، في الموقع الإلكتروني لقناة المسيرة التابعة للجماعة.

وقال المرتضى في مؤتمر صحفي: "لقد تقدمنا للأمم المتحدة بمبادرة من طرف واحد للإفراج عن 350 أسيرا ومعتقلا ممن شملتهم كشوفات اتفاق السويد (المتعلق بالأسرى) من التابعين للطرف الآخر"، وفقا للموقع.

وذكر أن المعتقلين السعوديين الثلاثة سينقلون من خلال الصليب الأحمر إلى عائلاتهم في السعودية، موضحا أن من "ضمن الأسرى المفرج عنهم جميع الأسرى الناجون من سجن ذمار"، الذي ضربه طيران التحالف الذي تقوده السعودية بداية سبتمبر الحالي.

وأكد أن هذه المبادرة تثبت مصداقيتنا وجديتنا في تنفيذ الاتفاق، وأن على قوى العدوان إثبات جديتهم من خلال اتخاذ خطوة مماثلة والانخراط بحسن نية ومصداقية في تنفيذ اتفاق السويد بشأن الأسرى.

وبين أن من ضمن الأسرى المفرج عنهم 3 سعوديين ستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية نقلهم إلى عائلاتهم في السعودية.

وطالب المرتضى من الأمم المتحدة للضغط على الطرف الآخر لاتخاذ خطوة مماثلة، أو "احتساب عدد مماثل من أسرانا ضمن أي صفقة مقبلة تتم عبرهم".

يأتي هذا بعد إعلان أعلن متحدث عسكري باسم الحوثيين، السبت، تنفيذ عملية عسكرية واسعة على الحدود السعودية في منطقة نجران.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين يحيى سريع في بيان إن "العملية أسفرت عن أسر مئات الجنود السعوديين والاستيلاء على آليات عسكرية وأعتدة وأسلحة".

ولم يصدر تعليق رسمي من التحالف الذي تقوده السعودية حول هذا الإعلان حتى الآن.