الحوثيون يعلنون وقف هجماتهم على السعودية

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين في اليمن، مهدي المشاط، الجمعة، وقف الهجمات التي تشنها جماعته المدعومة من إيران على الأراضي السعودية.

وقال المشاط في كلمة بمناسبة مرور خمسة أعوام على استيلاء الحوثيين على السلطة وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، "نعلن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية والمجنحة وكافة أشكال الاستهداف".

وأردف "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية، ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة".

وتحدث في كلمته عما وصفها بالتطورات المذهلة في قدرات الحوثيين العسكرية، "سواء على مستوى الرفد المستدام للجبهات، أو على مستوى التدريب والتأهيل وبناء القوة الاحتياطية الضاربة".

ودعا المشاط دول التحالف الذي تقوده الرياض، إلى "رفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي ووقف اعتراض السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة".

وتأتي دعوة الحوثيين لوقف إطلاق النار بعد أيام فقط على هجوم تبنوه واستخدمت فيه صواريخ وطائرات مسيرة، ضد أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق السعودية.

لكن الولايات المتحدة تقول إن ما من دلائل على أن تلك الهجمات انطلقت من اليمن، وتتهم إيران بالوقوف وراءها. ونفت طهران من جانبها، أي دور لها في الاعتداءات الأخيرة.