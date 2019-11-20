الحوثيون يفرجون عن 3 سفن و16 محتجزا

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الأربعاء، إن حركة الحوثي في اليمن أفرجت عن ثلاث سفن و16 شخصا بينهم مواطنان كوريان جنوبيان كانت قد احتجزتهم في وقت سابق.

والسفن الثلاث تشمل سفينتين من كوريا الجنوبية وأخرى ترفع علم السعودية.

وأضافت الوزارة أنه تم إخطار أسرتي المواطنين بالإفراج عنهما.

والثلاثاء، قال الحوثيون إنهم سيفرجون عن السفينتين إذا ثبت أنهما من كوريا الجنوبية بعد أن احتجزت حفارا تقطره سفينة سعودية في جنوب البحر الأحمر.

ويأتي الحادث في أعقاب تراجع ملحوظ في هجمات الحوثيين على السعودية، وإعلان مسؤول سعودي أن المملكة فتحت "قناة اتصال" مع الحوثيين المدعومين من طهران.

وتم نقل ما مجموعه 16 شخصا من أفراد الطواقم، اثنان منهم كوريان جنوبيان، إلى ميناء الصليف حيث يحتجزهم الحوثيون، وفق الوزارة.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية في بيان "جميع مواطنينا بصحة جيدة وفي أمان".

ومطلع الشهر الجاري، أعلن مسؤول سعودي عما أسماه "قناة مفتوحة" بين المملكة ومتمردي اليمن منذ 2016 لإحلال السلام في البلد الغارق في نزاع مسلح، وذلك بعد أسابيع على توقف هجمات المتمردين على المملكة.

ويسيطر الحوثيون على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ العام 2014.

وتدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري في 2015 لوقف تمددهم.

ومنذ 2015 قتل عشرات آلاف الأشخاص غالبيتهم مدنيون في النزاع الذي وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم