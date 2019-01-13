الحوثيون يقاطعون اجتماعا مع اللجنة الأممية

اتهم الحوثيون الأحد رئيس لجنة للأمم المتحدة مكلفة الإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة بـ"تنفيذ أجندة أخرى" وقاطعوا اجتماعا مقررا الأحد مع اللجنة في المدينة.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، لجنة مكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم التوصل إليه في محادثات سلام في السويد الشهر الماضي، وتطبيق بندين آخرين في الاتفاق ينصان على انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة، ثم انسحاب الأطراف المتقاتلة من مدينة الحديدة.

وكتب القيادي الحوثي محمد عبد السلام الذي ترأس وفد الحوثيين المفاوض، الأحد في تغريدة على حسابه على موقع تويتر "عدم إحراز أي تقدم في الحديدة على صعيد تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعود بالأساس إلى خروج رئيس لجنة التنسيق الأممية عن مسار الاتفاق بتنفيذ أجندة أخرى ويبدو أن المهمة أكبر من قدراته".

وبحسب عبد السلام فإنه في حال "ما لم يتدارك (المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن) غريفيث الأمر فمن الصعوبة بمكان البحث في أي شأن آخر".

ورفض مصدر في الأمم المتحدة التعليق على هذه التصريحات.

واندلعت اشتباكات السبت في الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين، رغم الهدنة الهشة في المدينة الاستراتيجية.

ويسري وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من أرجاء المدينة، بينما توجد قوات حكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.