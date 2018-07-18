الحوثيون يوافقون على تسليم إدارة ميناء الحديدة بشرط

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي موافقته على تسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة بشرط وقف التحالف الذي تقوده السعودية لهجماته، حسب تصريحات الحوثي لصحيفة لو فيغارو الفرنسية نشرت الثلاثاء.

وقال الحوثي إنه أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن الحوثيين لا يرفضون الدور الإشرافي واللوجستي الذي تريد أن تضطلع به المنظمة الدولية في إدارة الميناء ولكن بشرط وقف "الاعتداءات" على الحديدة.

ويسيطر الحوثيون على هذا المرفأ الواقع على البحر الأحمر منذ عام 2014 عندما تمكنوا من إخراج الحكومة من صنعاء ومناطق أخرى في البلاد.

وشنت الحكومة اليمنية الشهر الماضي بدعم من السعودية والإمارات هجوما على الميناء.

ويبذل مبعوث الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى اتفاق ينهي العنف، ويتضمن تسليم الحوثيين السيطرة على المرفأ إلى لجنة تشرف عليها المنظمة الدولية.