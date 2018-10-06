الحوثيون يعتقلون عشرات الطلبة المحتجين في صنعاء

اعتقل المسلحون الحوثيون السبت عشرات الطلاب في العاصمة صنعاء الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على غلاء المعيشة، وفق ما أفاد نشطاء.

وقال نشطاء محليون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين اعتقلوا 55 طالبا على الأقل بينهم 18 امرأة قرب جامعة صنعاء.

وأدانت رابطة أمهات المختطفين "اختطاف النساء من قبل الحوثيين من شوارع العاصمة صنعاء"، ووصفتها بـ"وصمة عار".

وطالبت بسرعة "إطلاق جميع المختطفات من دون قيد أو شرط، ومحاسبة مركبي هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".

وسيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على صنعاء في عام 2014 بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وفي العام التالي تدخل تحالف بقيادة السعودية تدعمه الولايات المتحدة لإعادة رئيس الدولة وحكومته إلى العاصمة.

ويواجه طرفا الحرب اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وتسبب ارتفاع الأسعار في حرمان كثير من اليمنيين من بعض السلع الأساسية. ويواجه البنك المركزي اليمني صعوبة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام، والتي يعتمد عليها كثيرون، فضلا عن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

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