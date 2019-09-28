الخارجية الأردنية: الإفراج عن اثنين من أصل 4 مواطنين احتجزوا في مصر

قالت وزارة الخارجية الأردنية السبت إن السلطات المصرية أفرجت حتى الآن عن مواطنين أردنيين كانا قد احتجزا في وقت سابق بتهمة المشاركة في التظاهرات المناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة لموقع "الحرة" إن السلطات المصرية لاتزال تحتجز مواطنين أردنيين أثنين آخرين.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت في بيان السبت أن السلطات المصرية أفرجت عن مواطن أردني يدعى أشرف العمري كان محتجزا لديها منذ ظهر أمس الجمعة .

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى من بينهم من يحملون جنسيات أردنية تركية وهولندية وفلسطينية وسودانية.