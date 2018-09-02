غارة صعدة.. واشنطن ترحب باعتراف التحالف بالخطأ

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مراجعة قواعد الاشتباك بعد الغارة على صعدة "خطوة أولى مهمة تجاه الشفافية الكاملة والمحاسبة".

وكان التحالف قد أعلن إن الضربة الجوية التي نفذها على حافلة الشهر الماضي وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال كانت غير مبررة، متعهدا بمحاسبة "كل من ثبت ارتكابهم أخطاء".

ودعت الخارجية الأميركية "كل الأطراف" في اليمن للالتزام بقانون الحرب للتخفيف من الأذى الذي تلحقه بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالبت بتحقيق شامل يضمن مساءلة كل من ارتكب انتهاكات.

واعتبر البيان أنه لا مفر أمام جميع الأطراف من العمل لتحقيق حل سياسي شامل وتجنب إلحاق أي أذى إضافي بحق اليمنيين.

وأكد البيان دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتين غريفيثس في جمع الأطراف المتحاربة على طاولة الحوار في جنيف. ودعا إلى مباحثات بناءة وبنوايا صادقة للتوصل إلى يمن مستقر، آمن ومسالم.