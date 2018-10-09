الخارجية الأميركية: لا نعلم إن كان خاشقجي حيا أم لا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الثلاثاء إنها لا تعرف ما حدث للصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي فقد أثره في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد توجهه إلى مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

وحين سألت ناورت إذا ما كان خاشقجي حيا، قالت في مؤتمر صحافي عقدته في واشنطن "نحن لا نعلم".

وأضافت ناورت أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي معلومات حول هذه القضية.

وكان الرئيس ترامب قال سابقا إنه لا يعرف شيئا عن قضية خاشقجي مضيفا أنه سيتحدث مع السعوديين حول هذه القضية "في مرحلة ما".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا الإثنين السعودية إلى إجراء تحقيق "معمق" و"شفاف" حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.