الخارجية الأميركية: على العالم حماية الصحافيين

أصدرت الخارجية الأميركية بيانا الجمعة بمناسبة اليوم العالمي ضد الإفلات من العقاب في الجرائم بحق الصحافيين.

وجددت الخارجية الأميركية التزامها الراسخ "بتعزيز صحافة حرة ومستقلة والدعوة إلى محاسبة من يمارسون العنف ضد الصحافيين".

وتابعت الخارجية في بيانها أن "إحياء هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة هذه السنة في ظل مواصلة البحث عن الحقائق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي".

وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت سباقة في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المتهمين في قضية خاشقجي و"كما قال الوزير مايك بومبيو الأسبوع الماضي فإننا سنواصل بحث مزيد من الإجراءات ضد أي شخص تثبت مسؤوليته في تلك القضية".

ولفت البيان إلى معاناة الصحافيين في بلدان أخرى مثل الصومال وسوريا وجنوب السودان والعراق حيث "قتل متخصصون في مجال الإعلام أثناء تغطيتهم النزاعات".

وفي بلدان مثل "إيران وتركيا وكوبا وميانمار والصين يواجه الصحافيون الاعتقال التعسفي بسبب تغطياتهم".

في حين شهدت بعض البلدان "مثل روسيا ونيكاراغوا وأفغانستان تقدما طفيفا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الصحافيين".

وحث بيان الخارجية الأميركية المجتمع الدولي على "العمل لمنع هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة في حال حدوثها".