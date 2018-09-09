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العراق يرفض قصفا إيرانيا في كردستان

عناصر في البيشمركة الإيرانية يتفقدون مقر الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني بعد الغارة الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد رفضها للقصف الإيراني الذي استهدف مقر حزب كردي إيراني معارض في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأكدت الخارجية في بيان "حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه استخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول".

وشددت على أن العراق يرفض "رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الأراضي العراقية".

وأشارت إلى ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات العراقية "تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات".

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وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران الأحد أنه أطلق السبت سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق.

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