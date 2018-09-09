العراق يرفض قصفا إيرانيا في كردستان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد رفضها للقصف الإيراني الذي استهدف مقر حزب كردي إيراني معارض في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان، والذي أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأكدت الخارجية في بيان "حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه استخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول".

وشددت على أن العراق يرفض "رفضا قاطعا خرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الأراضي العراقية".

بيان: وزارة الخارجية ترفض القصف الذي استهدف قضاء كويسنجق باربيل

تعبر وزارة الخارجية العراقية عن رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل والذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى .https://t.co/C29GEpWGPk pic.twitter.com/qlMJluBb78 — الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 9, 2018

وأشارت إلى ضرورة التنسيق المسبق مع الجهات العراقية "تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات".

اقرأ أيضا: هجوم على مقر حزب كردي إيراني قرب أربيل

وأكد حرس الثورة الإسلامية في إيران الأحد أنه أطلق السبت سبعة صواريخ على مقر حركة معارضة كردية إيرانية في العراق.