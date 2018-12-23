الخرطوم تستدعي السفير الكويتي

استدعى وكيل وزارة الخارجية السودانية ياسر خضر خلف الله سفير دولة الكويت بالخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي الأحد، على خلفية ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول طلب السفارة الكويتية من المواطنين الكويتيين عدم زيارة السودان ومن الكويتيين الموجودين بالسودان مغادرة البلاد، بحسب وكالة السودان للأنباء.

ونقلت الوكالة عن السفير الكويتي أن هذا الإجراء لم يكن القصد من ورائه أي إشارات ذات بعد سياسي أو أن الأوضاع في السودان غير آمنة.

وأضاف خلف الله، حسب الوكالة، أن الإجراء قصد به تنبيه بعض المواطنين الكويتيين الذين يأتون إلى السودان دون علم السفارة لممارسة أعمال خيرية أو للصيد أو لقضايا خاصة بهم لوجود أحداث في بعض الولايات وحتى لاتتعرض حياتهم للخطر.