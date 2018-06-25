الخرطوم تستضيف مفاوضات سلام جنوب سودانية

يعقد رئيس جنوب السودان سلفا كير وخصمه رياك مشار جولة مفاوضات سلام جديدة في الخرطوم الاثنين، بعدما فشل اجتماعهما الأول الأسبوع الماضي.



ويستضيف الرئيس السوداني عمر البشير الجولة الثانية بين الخصمين بهدف انهاء الحرب الأهلية الدامية المستمرة منذ أربعة أعوام في جنوب السودان.

وفشلت جولة أولى من المحادثات رعاها رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا الخميس في تحقيق أي اختراق.

وأطلق زعماء من شرق إفريقيا جهودا جديدة لتحقيق السلام في جنوب السودان بعدما أمهل مجلس الأمن الأطراف المتناحرة مهلة شهر للتوصل إلى حل يجنب الدولة الفتية عقوبات دولية.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص ودفعت نحو أربعة ملايين إلى الفرار من منازلهم.

واندلعت الحرب في كانون الأول/ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه آنذاك مشار بتدبير انقلاب عليه بعد عامين فقط من استقلال جنوب السودان عن السودان.

وأكد وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد للصحافيين الأحد أن الخرطوم تسعى عبر جولة المحادثات الجارية إلى تحقيق اختراق في هذه المسألة.

وكان اجتماع كير ومشار في أديس أبابا هو اللقاء المباشر الأول بينهما منذ نحو عامين.