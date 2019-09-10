عقوبات أميركية جديدة على قادة في "جماعات متشددة"

أعلن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشن، الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض عقوبات جديدة على 12 قياديا في حماس والحرس الثوري الإيراني وداعش والقاعدة وحزب الله.

وقال منوشن: "نعزز من جهودنا لمنع الإرهابيين من الوصول إلى المنظومة المالية الدولية".

وأشار منوشن إلى أن فرض العقوبات على إيران أثبت نجاحه، وأن الولايات المتحدة ستستمر بحملة "الضغط القصوى" على طهران.

وتزامن المؤتمر الصحفي مع خبر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوما تنفيذيا يوسع صلاحيات وزارتي الخزانة والخارجية في فرض عقوبات على تنظيمات ودول راعية للإرهاب، وفقا لما نقله مراسل الحرة.

وحول سؤال يتعلق بإقالة مستشار الأمن القومي جون بولتون، قال بومبيو: "لم أفاجأ بالقرار"، مشيرا إلى أنهما واجها اختلافا في بعض الأمور، وأضاف بأن قادة الدول لا يتوجب عليهم القلق بشأن أي تغيير في سياسات ترامب الخارجية مع رحيل أي إداري.

وأجاب بومبيو على سؤال يتعلق بلقاء محتمل بين ترامب وروحاني قائلا: "بكل تأكيد الرئيس مستعد للقاء بدون شروط مسبقة".