الخضار والفاكهة لصحة عقلية أفضل

ذكرت دراسة أميركية أن الرجال في منتصف العمر الذي يتناولون الكثير من الخضراوات والفاكهة قد تقل احتمالات تعرضهم لمشكلات إدراكية في سنوات لاحقة مقارنة مع من لا يتناولون هذا النوع من الغذاء كثيرا.

وتابع الباحثون نحو 28 ألف رجل على مدى عقدين من الزمن وكان متوسط أعمارهم 51 عاما.

وكان المشاركون يجيبون مرة كل أربعة أعوام على استبيان بشأن استهلاكهم للفاكهة والخضار وغيرها من الأطعمة.

كما خضعوا أيضا لاختبارات في مهارات التفكير والذاكرة عندما بلغوا 73 عاما.

واستنادا إلى نتائج هذه الاختبارات وجد الباحثون أنه في نهاية السبعينيات من العمر قلت احتمالات تعرض الرجال الذين تناولوا المزيد من الخضر على مدى العقدين السابقين لمشكلات إدراكية بنسبة 17 بالمئة عن غيرهم، بينما قل احتمال إصابتهم بمشكلات إدراكية خطيرة بنسبة 34 في المئة عن الرجال الذين كان طعامهم يحتوي على خضراوات أقل.

وقال الباحثون في دورية "طب الأعصاب" إن استهلاك الفاكهة لا يؤثر على ما يبدو على فرص الإصابة بمشكلات إدراكية بسيطة لكن الرجال الذين يتناولون المزيد من عصير البرتقال تقل احتمالات تعرضهم لاضطرابات إدراكية شديدة بنسبة 47 في المئة عمن يتناولونه قليلا.

وقال كبير الباحثين في الدراسة تشانغ تشينغ يوان من كلية تشان للصحة العامة في بوسطن " قد يكون تناول الخضار على المدى الطويل والفواكه وعصير الفواكه مفيدا للوظائف الإدراكية الذاتية في أواخر العمر".