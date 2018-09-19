كربلاء.. الخطة الأمنية لعاشوراء تدخل حيز التنفيذ

انطلقت الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم في محافظة كربلاء منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ويشارك في الجهود الأمنية التي تواكب المناسبة 30 ألف عنصر أمني ينتسبون إلى مختلف الأجهزة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والقوات الضيفية من قيادة عمليات بغداد.

وأكد مدير عام شرطة المحافظة اللواء احمد زويني للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) "الاستعداد التام لتأمين الزيارة المليونية".

وأوضح أن العمليات الاستباقية التي تمت قبل الزيارة أسفرت عن قتل "اثنين من الارهابيين وتدمير ثماني مضافات تبعد اكثر من 120 كيلومترا عن المدينة".