الخطوة الرابعة.. طهران تتجه لمزيد من التصعيد حول برنامجها النووي

ضمن مسار التصعيد التي تتخذه إيران تجاه برنامجها النووي، قال مسؤولون إن طهران ستخفض من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي بالحد من وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" من المرجح أن تبدأ إيران بالتضييق على السماح للمفتشين بالنفاذ إلى المنشآت النووية مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة للضغط على فرنسا وألمانيا وبريطانيا في ما يتعلق بالاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين ناجافاني-حسيني إن الخطوة الرابعة من تخفيض التزام طهران بالاتفاق النووي تعني فرض المزيد من القيود على عمليات التفتيش في المنشآت النووية، والحد من أنشطة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية في إيران.

ودعا الدول الأوروبية بإيفاء التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".