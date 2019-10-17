Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
الشرق الأوسط

الخطوة الرابعة.. طهران تتجه لمزيد من التصعيد حول برنامجها النووي

منشأة بوشهر النووية التي تقع 1200 كيلومتر جنوب العاصمة الإيرانية طهران

عرض التعليقات

ضمن مسار التصعيد التي تتخذه إيران تجاه برنامجها النووي، قال مسؤولون إن طهران ستخفض من التزاماتها تجاه الاتفاق النووي بالحد من وصول المفتشين الدوليين إلى منشآتها.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" من المرجح أن تبدأ إيران بالتضييق على السماح للمفتشين بالنفاذ إلى المنشآت النووية مطلع نوفمبر المقبل، في خطوة للضغط على فرنسا وألمانيا وبريطانيا في ما يتعلق بالاتفاق النووي.

/**/ /**/ /**/ مبنى الخزانة الأميركية
على صلة

واشنطن تفرض على إيران العقوبات "الأقسى في التاريخ"

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسين ناجافاني-حسيني إن الخطوة الرابعة من تخفيض التزام طهران بالاتفاق النووي تعني فرض المزيد من القيود على عمليات التفتيش في المنشآت النووية، والحد من أنشطة مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية في إيران.

ودعا الدول الأوروبية بإيفاء التزاماتهم تجاه الاتفاق النووي.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على إيران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران بسبب "أنشطتها المزعزعة للاستقرار".

تعليقات فيسبوك

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG