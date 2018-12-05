طائرة إماراتية مغطاة بالألماس.. ما حقيقتها؟

تركت صورة لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية رواد شبكات التواصل الاجتماعية في حيرة، إذ تبدو الطائرة مرصعة الألماس تحيط بها شاحنات نقل أمتعة المسافرين.

لكن سرعان ما غردت الخطوط الجوية الإماراتية على حسابها في تويتر، بصورة الطائرة مرفقة بتعليق: "نقدم لكم طائرة 'بلينغ 777'، الصورة صممتها ساره شاكيل".

​وكانت الطبيبة الباكستانية ساره شاكيل، التي يتابعها نحو 470 ألف متابع، أول من نشر الصورة المعدلة بالفوتوشوب عبر حسابها على إنستغرام.

وحصلت الصورة التي صممتها شاكيل نفسها على نحو 50 ألف إعجاب على حسابها الذي تنشر من خلاله تصميماتها الفوتوغرافية المختلفة.

صور لمبان وأطعمة ونباتات وحيوانات مرصعة بالألماس، من أعمال شاكيل.