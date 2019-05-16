الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلات الطيران إلى دمشق

أعلنت وزارة النقل في سوريا أن الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق للمرة الأولى منذ اندلعت الحرب عام 2011.

وقالت إن الرحلة الأولى ستهبط في مطار دمشق الدولي السبت، وسيكون على متنها وزير النقل العراقي.

وستكون الخطوط الجوية العراقية أول شركة طيران دولية تستأنف رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي، الذي ظل مهجورا إلى حد كبير بسبب سنوات الحرب والحصار.

وظلت الخطوط الجوية السورية فقط هي التي تعمل في المطار، واستمرت في تنظيم الرحلات لمعظم مطارات العراق.

وكانت سوريا قد وافقت الشهر الماضي على طلب الخطوط الجوية القطرية للطيران عبر المجال الجوي السوري. وتجنبت خطوط الطيران سوريا منذ اندلاع الحرب، لتضطر إلى سلك طرق أطول.