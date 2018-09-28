بن سلمان يزور الكويت

يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الكويت السبت وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل خلاف المملكة مع قطر.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن بن سلمان سيجري غدا مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر وولي العهد نواف الأحمد الجابر.

وقال مصدر خليجي لوكالة رويترز إن الخلاف مع قطر سيكون على جدول المحادثات.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أشار الأربعاء إلى أن المملكة مستعدة "للصبر على قطر 10 إلى 15 سنة قادمة، في حال عدم رضوخها للمطالب"، في إشارة إلى إمكانية استمرار قطع العلاقات مدة طويلة.

وقال في كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية الأميركي "علاقتنا مجمدة مع قطر حتى تغير سلوكها، ونحن نأمل أن تتغير".

وتقود الكويت جهود الوساطة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من جهة أخرى بعد قطع تلك الدول علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران، لكن الدوحة تنفي هذه الاتهامات.

وكان سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان قد صرح لوكالة الأنباء الكويتية بأن لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الشيخ صباح الأحمد في واشنطن في الخامس من أيلول/ سبتمبر الجاري، تناول الأزمة الخليجية واتفقا على ضرورة إيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن.