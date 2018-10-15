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الداخلية التركية توقف عشرات المسؤولين المحليين عن العمل

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين تعليق مهمات أكثر من 250 مسؤول حي وقرية بسبب الاشتباه بانضمامهم إلى مجموعات "إرهابية" أو قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم.

وينتخب هؤلاء المسؤولون محليا لتولي بعض الجوانب الإدارية في الأحياء والقرى. وتم تعليق مهمات 103 رؤساء قرى و156 رئيس حي، كما جاء في بيان الوزارة التي لم تحدد هوية المجموعات "الإرهابية" التي يشتبه بأن هؤلاء على صلة بها.

وتأتي الخطوة بعد أن علقت في الأسبوع الماضي مهمات 559 حارس قرية، وهم قرويون يجندون ويسلحون لمحاربة المتمردين الأكراد، بناء على اتهامات مماثلة، و76 آخرين بتهم التهريب وتهريب المهاجرين والقيام بأنشطة على صلة بالمخدرات.

ونفذت السلطات التركية، بعد انقلاب تموز/يوليو 2016 الفاشل، حملة تطهير واسعة في مؤسساتها.

وتمت إقالة أكثر من 140 ألف شخص أو منعهم من ممارسة الخدمة العامة، بسبب صلات مزعومة مع الداعية فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب لكنه ينفي تورطه فيه.

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