الداخلية السعودية: إجراءات جديدة للحد من التزاحم في الحج

منذ فجر الأحد، بدأ أكثر من مليوني مسلم قادمين من مختلف بقاع الارض أداء مناسك الحج، التي تستمر حتى الجمعة.

وتنطلق قوافل ومواكب أكثر من مليوني حاج بالتصعيد إلى مشعر منى لقضاء التروية والمبيت فيه.

وبعد الانتهاء من هذه الشعيرة يتم تصعيدهم إلى عرفات حيث سيقفون على صعيده الاثنين التاسع من الشهر.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنها أضافت هذا العام تسهيلات جديدة للحجاج للحد من التزاحم خاصة خلال أداء شعيرة رمي الجمرات التي شهدت في السنوات الأخيرة تدافعا أدى إلى سقوط ضحايا، فضلا عن تعزيز إجراءات الأمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي "عادة ما ننشر أكثر من مئة ألف رجل أمن، لكن إذا تطلب الموقف لأي سبب كان بإمكاننا نشر أكبر من هذا العدد، إذ يتوفر عدد كاف من رجال الأمن لضمان أمن الحج وانسيابية التنقل بين المشاعر".

وبددت سلطات الصحة المخاوف من انتشار أوبئة أو أمراض بين الحجيج، إذ لم يرد أي تقرير لمكاتبها عن أي اصابة بين الحجاج.

من بين مليونين يؤدون فريضة الحج هذا العام مليون وسبعمئة ألف مسلم جاؤوا إلى المملكة من بلدان أخرى باعتماد توزيع الحصص الذي يتناسب مع عدد السكان.

التكنلوجيا الحديثة حاضرة بقوة حيث أصبح كل حاج مرتبطا بنظام تحديد المواقع العالمي GPS عبر سوار إلكتروني.