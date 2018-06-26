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أخبار الخليج

الداخلية السعودية: سلموا أسلحتكم

دورية للشرطة السعودية

منحت وزارة الداخلية السعودية المواطنين مهلة لترخيص أو تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر والإسراع حتى الأول من تموز/ يوليو القادم تجنبا للمساءلة القانونية. وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إنها ستوقف الإجراءات المتعلقة بمساءلة "كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته".
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.

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