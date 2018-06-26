الداخلية السعودية: سلموا أسلحتكم

منحت وزارة الداخلية السعودية المواطنين مهلة لترخيص أو تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر والإسراع حتى الأول من تموز/ يوليو القادم تجنبا للمساءلة القانونية. وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إنها ستوقف الإجراءات المتعلقة بمساءلة "كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته".

وأوضحت الوزارة أن العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها.



نهيب بكل من يقتني سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من المهلة التي تبدأ بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ للإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية قبل ضبطها بحوزته ، والحصول على النماذج اللازمة من بوابة وزارة الداخلية (https://t.co/0A4aZCkDiR) أو عبر الرابط ( https://t.co/3N1tVDwhVd) — الأمن العام (@security_gov) June 26, 2018