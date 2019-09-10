الداخلية المصرية تعلن إحباط مخطط لتهريب "عناصر إخوانية"

قالت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، إنها أحبطت ما وصفته بـ "مخطط لتكوين ثلاث شبكات سرية، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراءه".

وكشف بيان الداخلية أن الشبكات الثلاث كانت تستهدف تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج، وتهريب "عناصر إخوانية" مطلوبة أمنيا إلى بعض الدول الأوروبية مرورا بتركيا، وتوفير الدعم المادي للجماعة في الداخل.

وجاء أيضا في البيان أن التحريات الأمنية نجحت "في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط"، وأعلنت الوزارة في بيانها القبض على 16 شخصا كانوا يتعاونون معهم في مصر. وكانت بحوزتهم بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وعدد من جوازات السفر، وأوراق تنظيمية تتعلق بخطة تحركهم، وفقا لنص البيان.

وأضافت وزارة الداخلية أن ما وصفته بـ "مخطط جماعة الإخوان"، المصنفة في مصر على أنها "تنظيم إرهابي"، يستهدف "الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، ومحاولة تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكن الجماعة من العودة لتصدر المشهد السياسي".