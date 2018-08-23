الداخلية تكشف سبب وفاة رفيف الياسري

أصدرت وزارة الداخلية العراقية الخميس إيضاحا حول المؤشرات الأولية لوفاة خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري التي رحلت الأسبوع الماضي.

وقالت الداخلية إن "المؤشرات الأولية والمتابعات التحقيقية (المستمرة لحد هذه الساعة) تؤكد أن سبب وفاة المغفور لها خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري هو تناول جرعة دوائية كانت لها تأثيرات سلبية على سلامتها وأودت بحياتها وننتظر نتائج التحليل النهائي والتشريح من الطب العدلي".

اقرأ أيضا: الغموض يحيط بوفاة رفيف الياسري

وأوضحت وزارة الداخلية أن إعلانها يأتي في "إطار حرصها وسعيها لتحقيق السلم المجتمعي وحفظ أمن وسلامة المواطنين". واستمرارا بإطلاع العراقيين على "عملنا بكل شفافية ومهنية".