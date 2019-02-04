الجيش الأميركي يستعين بـ'الدبور الأسود'

وحدات جديدة تنضم للجيش الأميركي، لكنها صغيرة جدا، لا يتعدى طولها 16 سم، ووزنها 33 غراما.

الوحدات الجديدة التي تدعى "الدبور الأسود"، وهي طائرات درون بحجم صغير، يمكنها الطيران في الليل والنهار لمسافة تصل إلى 1.24 ميلا، وسرعة 20 قدم في الثانية.

ويمكن للطائرة الصغيرة جدا أن تبقى في الهواء مدة 25 دقيقة كاملة.

شاهد "الدبور الأسود"

ومن المقرر أن يكون "فريق اللواء القتالي" أو BCTالأميركي ، أول من يتسلم هذه الطائرة الدقيقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي، الكولونيل إسحق تايلور، إن "هذه الطائرات ستسمح لجنودنا فهم ساحة المعركة من خلال قدرتها على جمع المعلومات، وتوفير المراقبة، وإجراء الاستطلاعات."

وقالت شركة فلير المصنعة "إن نظام الطائرات النانوية، صغير بما يكفي لدرجة أن الجندي يستطيع حمله على حزام الخدمة الخاص به."