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الدنمارك.. اعتقال شخصين حاولا شحن طائرات مسيرة لداعش

عناصر أمن في الدنمارك-أرشيف

اعتقلت الشرطة الدنماركية الأربعاء شخصين بتهمة محاولة إمداد تنظيم داعش بطائرات مسيرة لاستخدامها في تنفيذ هجمات.

وقالت الشرطة في بيان إن الشخصين اعتقلا بعد مداهمات نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات في العاصمة كوبنهاغن.

وتابعت أنها تشتبه بأن الشخصين عضوان في شبكة أوسع نطاقا تقوم بشحن الطائرات المسيرة وإمدادات أخرى لتنظيم داعش من الدنمارك لاستخدامها في القتال.

ولم تكشف الشرطة عن اسميهما أو أي تفاصيل أخرى عنهما، لكنها أشارت إلى أنهما سيمثلان أمام المحكمة الخميس.

وزاد تنظيم داعش من استخدامه للطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات في سورية والعراق.

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