الدنمارك تعلق الموافقات على تصدير أسلحة للسعودية

قررت الدنمارك الخميس تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للرياض ردا على مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي ودور المملكة في الصراع اليمني.

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسون في بيان "مع التدهور المستمر في الوضع المروع أصلا باليمن ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فإننا الآن في وضع جديد".

وبحسب الوزارة فقد أصدرت الدنمارك 10 موافقات على هذه الصادرات العام الماضي. وقال متحدث إن الموافقات التي صدرت بالفعل لن تعلق.

وأكد الاتحاد الأوروبي الخميس ضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي.

وقالت مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني خلال زيارة إلى أنقرة إن "المسؤولين فعليا عن هذه الجريمة الرهيبة يجب أن يحاسبوا".

يذكر أن ألمانيا علقت منح تصاريح جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية وتسعى لوقف جميع مبيعات الأسلحة للمملكة، بينما قالت فرنسا الاثنين الماضي إنها ستتخذ قرارا قريبا بفرض عقوبات على خلفية قضية خاشقجي في قنصلية الرياض باسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

والسعودية أحد أكبر مشتري الأسلحة في العالم، وتقود تحالفا يشارك في حرب أهلية في اليمن أدت إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وسببت كارثة إنسانية كبيرة