منتخب الدنمارك في المستوى الأوروبي الأول

سجل نيكولاي يورجنسن ومارتن بريثويت ثنائي هجوم الدنمارك هدفين ليضمنا انتصار المنتخب بهدفين مقابل هدف على ويلز والصعود للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في مباراة الجمعة.

وتراجعت ويلز بفضل هدف يورجنسن قبل نهاية الشوط الأول وأضاف بريثويت الهدف الثاني قبل النهاية.

وسجل جاريث بيل هدفا بعدها مباشرة لكن الأمر بدا متأخرا بالنسبة لأصحاب الارض.

ووضعت النتيجة الدنمارك على قمة المجموعة الرابعة بالدرجة الثانية برصيد سبع نقاط قبل مباراة على النهاية ستقام على أرضها أمام ايرلندا التي هبطت بالفعل بينما أنهت ويلز في المركز الثاني برصيد ست نقاط من أربع مباريات.

وسيصعد المنتخب الدنماركي الآن للمستوى الأول وستتاح له فرصة إضافية في التأهل لبطولة أوروبا 2020.