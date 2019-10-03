الدوحة.. أول ذهبية عربية في بطولة العالم لألعاب القوى

منحت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر العرب ذهبيتهم الأولى في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في قطر بفوزها بالمعدن الأصفر في سباق 400 م مسجلة 48.14 ثانية وهو أسرع ثالث توقيت عبر التاريخ.



وحلت ثانية شوني ميلر أويبو من باهاماس (48.37 ث) وثالثة الجامايكية شيريكا جاكسون (49.47 ث).



والذهبية هي الأولى للعرب في البطولة الحالية والميدالية الثالثة للبحرين بعد فضية روز شيليمو في الماراتون، وبرونزية سباق التتابع المختلط أربع مرات 400 م.

كما أحرز العداء القطري عبد الرحمن صمبا برونزية سباق 400 م حواجز.



وقالت عيد ناصر المولودة من أب بحريني وأم نيجيرية "إنه أمر جنوني. كنت قد خضت سباق التتابع المختلط وكنت آمل الـأفضل أما الآن فأنا بطلة العالم. لا أجد الكلمات المناسبة لأعبر عما يختلجني من مشاعر. إنه أمر جنوني".



وأضافت "أنا أصرخ، أنا سعيدة. كان الأمر شاقا جدا مع التمارين والإصابات، أما الآن فأنا بطلة العالم والأمر مثير للغاية".



وعن إمكانية تحطيمها للرقم القياسي "بالطبع، كل شيء ممكن".



وحققت عيد ناصر صاحبة الفضية في بطولة العالم في لندن قبل سنتين، وذهبية الآسياد العام الماضي في جاكرتا، انطلاقة صاروخية وكانت متقدمة على أبرز منافساتها بعد مرور 200 م قبل أن تجتاز خط النهاية بسهولة بالغة مسجلة رقما مدهشا هو الثالث على مر التاريخ.



وتملك الألمانية الشرقية ماريتا كوخ الرقم القياسي لهذا السباق مع 47.60 ثانية منذ 6 أكتوبر عام 1985، تليها التشيكوسلوفاكية يارميلا كراتوشفيلوفا مع 47.99 ثانية في الملعب الأولمبي في هلسنكي في 10 أغسطس عام 1983.



