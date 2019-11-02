الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يخسر بخماسية

دفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، ثمنا باهظا للطرد المبكر لمدافعه جيروم بواتنغ، فسقط على أرض آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف لهدف، السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، في أسوأ خسارة له في البوندسليغا منذ 2009.



وتراجع بايرن من المركز الثاني إلى الرابع بفارق أربع نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والفائز على مضيفه باير ليفركوزن بهدفين لهدف، وذلك بعد سقوطه للمرة الثانية في أربع مباريات، فيما أصبح فرانكفورت خامسا.



وأصبح بوروسيا دورتموند وصيفا بفوزه الصريح على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف نظيفة، فأنزله إلى المركز السابع، في أفضل تحضير لقمته المحلية الأسبوع المقبل على أرض بايرن.



وصعد لايبزيغ إلى المركز الثالث باكتساحه ضيفه ماينتس بثمانية أهداف للا شيء.



وبرغم خسارة بايرن الكبيرة، نجح هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تعزيز رقمه القياسي والتسجيل للمباراة العاشرة تواليا في موسم واحد من الدوري.



وكان مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش انتقد بعد الفوز الهزيل على بوخوم من الدرجة الثانية بهدفين لهدف في مسابقة الكأس، لاعبيه وروحيتهم الذهنية السلبية.



وفشل بايرن في مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني تواليا بعد خسارة وتعادل، استعدادا لاستضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأصبح لاعب وسطه الهجومي توماس مولر (30 عاما) عاشر لاعب يخوض 500 مباراة مع بايرن، وذلك بعدما استهل مشواره مع الفريق البافاري بعمر الثامنة عشرة في موسم 2008-2009، علما بأن الرقم القياسي بحوزة الحارس الأسطوري سيب ماير (633 مباراة).



واستهل فرانكفورت المباراة كصاحب أفضل رصيد على أرضه مع ثلاثة انتصارات وتعادلين، رفعها إلى أربعة انتصارات.



