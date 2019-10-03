الدوري الأوروبي: تعادل سلبي لمانشستر يونايتد أمام ألكمار

واصل مانشستر يونايتد الإنكليزي نتائجه المتواضعة وعاد بنقطة من تعادل سلبي أمام الكمار الهولندي، الخميس، في لقاء برسم الجولة الثانية من المجموعة 12 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وجاءت المباراة متدنية المستوى وساهم فيها عشب صناعي انتقده بشدة مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولسكاير.

وأقيمت المباراة في لا هاي وليس على "أي أف أي أس شتاديون" الخاص بألكمار لأن سقف ملعب الأخير انهار الشهر الماضي دون أن يؤثر ذلك على نتائج الفريق الذي يحتل المركز الثالث محليا بفارق نقطة فقط عن أياكس وإيندهوفن.

ورفع يونايتد بطل 2017 رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع بارتيزان بلغراد العائد بالفوز من أستانا الكازاخستاني، مقابل نقطتين لألكمار الذي خرج أيضا من الجولة الأولى بالتعادل مع مضيفه بارتيزان بلغراد بهدفين للكل.

وبعد أن استهل الموسم بشكل واعد باكتساحه تشلسي برباعية نظيفة، فشل يونايتد في تسجيل أكثر من هدف في كل من مبارياته الثماني التالية في جميع المسابقات.

وغاب عن يونايتد لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لمشكلة في قدمه، علما بأنه شارك في مباراة فريقه ضد أرسنال الإثنين.

وفي الشوط الأول، بدا ألكمار أكثر خطورة، وألغى له الحكم هدفا بداعي التسلل.

في المقابل، لم ينجح لاعبو يونايتد في إصابة مرمى ألكمار طوال الدقائق الـ45 الأولى.

في الثاني لم تساعد تبديلات سولسكاير برغم دفعه بماركوس راشفورد وجيسي لينغارد، فأهدر ألكمار عدة فرص أمام مرمى الإسباني دافيد دي خيا، وانتهت المباراة بتعادل سلبي.