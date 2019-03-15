تفاصيل قرعة الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم التي سحبت الجمعة في مدينة نيون السويسرية عن مواجهة من العيار الثقيل بين آرسنال الإنكليزي ونابولي الإيطالي.

وستجمع مباراة أخرى فالنسيا وفياريال في مواجهة إسبانية خالصة، فيما يلتقي تشيلسي الإنكليزي مع سلافا براغ التشيكي، ويلتقي بنفيكا البرتغالي مع فرانكفورت الألماني.

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 11 نيسان/ أبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يوم 18 من الشهر ذاته.

وتجري مباريات الدور نصف النهائي في يومي الثاني والتاسع من أيار/مايو المقبل، وستجمع الفائز من مباراة أرسنال ونابولي مع الفائز من مباراة فالنسيا وفياريال، فيما يواجه الفائز من مباراة تشيلسي وسبارتا براغ مع الفائز من مباراة بنفيكا وفرانكفورت.

وتقام المباراة النهائية يوم 29 أيار/مايو المقبل على الملعب الأولمبي في باكو عاصمة أذربيجان.