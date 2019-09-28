الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم خيتافي ويقفز للوصافة

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزا مهما بهدفين دون مقابل، ضد مضيفه خيتافي السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليغا، ليكسر سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبه هذا الموسم.



وسجل هدفي البلوغرانا في المباراة لويس سواريز في الدقيقة 41، وجونيور فيربو في الدقيقة 49.



وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.



وكانت أولى فرص المباراة، لخيتافي عبر مهاجمه أنخيل، الذي استقبل كرة عرضية في منطقة الجزاء، وسدد بقوة على مرمى الحارس تير شتيغن، لكن تسديدته علت المرمى في الدقيقة 10.



ونجح لويس سواريز في تسجيل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 41، حيث استقبل كرة من زميله الحارس تير شتيغن لينطلق في هجوم عكسي ويُسدد الكرة أعلى الحارس ديفيد سوريا الذي كان متقدما عن مرماه.



ومع بداية الشوط الثاني، ضغط البارسا لمضاعفة النتيجة، وفي الدقيقة 49 نجح الظهير الأيسر جونيور فيربو في تسجيل الهدف الثاني، حيث سدد زميله كارليس بيريز كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس سوريا، ليتابعها فيربو ويضعها في الشباك.



وأهدر آرثر ميلو فرصة تسجيل الهدف الثالث لبرشلونة، حيث لم يستغل خطأ حارس خيتافي ديفيد سوريا الكارثي بالخروج من مرماه ووصلت الكرة للاعب البارسا وسدد على المرمى الفارغ لكن بجانب القائم الأيسر.



وتلقى برشلونة ضربة قوية بتعرض مدافعه كليمونت لينغليت للطرد، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، في الدقيقة 82.



وأهدر أنخيل مهاجم خيتافي فرصة تقليص الفارق مع برشلونة، حيث استقبل كرة عرضية من الجبهة اليسرى، وسدد بالرأس لكن تسديدته علت مرمى تير شتيغن.



